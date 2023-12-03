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Путин поручил обеспечить финансирование фонда «Талант и успех»

Путин поручил обеспечить финансирование фонда «Талант и успех»

Президент России Владимир Путин поручил со следующего года в полном объеме обеспечить финансирование деятельности образовательного фонда «Талант и успех», следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам посещения образовательного центра «Сириус» 4 октября 2023 года.

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