Путин поручил обеспечить финансирование фонда «Талант и успех»

Президент России Владимир Путин поручил со следующего года в полном объеме обеспечить финансирование деятельности образовательного фонда «Талант и успех», следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам посещения образовательного центра «Сириус» 4 октября 2023 года.