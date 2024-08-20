Публикуем график школьных каникул на предстоящий учебный год

Краевое Министерство образования объявило о графике каникул для школьников на 2024-2025 учебный год. Даты, в которые школьники будут отдыхать, выглядят следующим образом:- Осенние каникулы: с 28 октября по 4 ноября 2024 года (8 дней).
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