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Царьград

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Эксперты объяснили, чем опасен метапневмовирус

Эксперты объяснили, чем опасен метапневмовирус

Медики продолжают искать лекарство от нового вирусаНе следует проводить прямую аналогию между hMPV и COVID-19, так как эти вирусы имеют различные свойства и вызывают разные клинические проявления.

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