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ТАСС

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В ЦИК сообщили, что в комиссиях на постоянной основе работает менее 1% членов избиркомов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Менее 1% из почти миллиона человек, задействованных в работе избирательных комиссий России на выборах, трудятся в системе на постоянной профессиональной основе и получают за эту деятельность зарплату.

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