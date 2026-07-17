В ЦИК сообщили, что в комиссиях на постоянной основе работает менее 1% членов избиркомов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Менее 1% из почти миллиона человек, задействованных в работе избирательных комиссий России на выборах, трудятся в системе на постоянной профессиональной основе и получают за эту деятельность зарплату.
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