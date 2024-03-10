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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Динамо» Шунин не сыграет с «Зенитом» из-за болезни. У него простуда с осложнением в виде отита правого уха

Об этом на пресс‑конференции после матча 20-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (2:0) сообщил главный тренер москвичей Марцел Личка.

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