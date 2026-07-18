Уже 80 пострадавших: на Ставрополье расследуют вспышку отравления в гостиничном комплексе

Количество пострадавших при массовом отравлении на базе отдыха в Ставропольском крае выросло вдвое Число пострадавших в результате массового отравления на базе отдыха в Ставропольском крае увеличилось до 80 человек.
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