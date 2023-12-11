Главным операционным директором Boeing может стать женщина

Boeing, скорее всего, назначит ветерана компании Стефани Поуп своим главным операционным директором, сделав ее вероятной преемницей главного исполнительного директора Дэвида Кэлхуна, сообщила The Wall Street Journal поздно вечером в воскресенье, 10 декабря.
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