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Мы соседи по планете

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10 предметов, которые получили свои цвета не просто так

10 предметов, которые получили свои цвета не просто так

Возможно, вы этого не знаете, но многие вещи, которые вы видите каждый день, имеют определенные цвета по очень конкретным причинам.

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