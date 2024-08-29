Вопрос на засыпку: сколько времени понадобится на то, чтобы обогнуть всю Луну пешком?

С Земли Луна кажется маленькой. Но если бы вам пришлось отправиться в кругосветное лунное путешествие, сколько времени бы у вас на него ушло? Ответ зависит от множества факторов, в том числе от того, насколько быстро вы можете идти, сколько часов в день можете двигаться и сколько времени вы потратите на обход препятствий Считалось, что такое путешествие по Луне может занять больше года.