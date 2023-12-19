Ученые задались вопросом, как личностные качества связаны с шансами продвижения по службе. Исследование на эту тему провели ученые из Латвийского университета в Риге и Тартусского — в Эстонии, а также Балтийского центра исследований экономической политики.
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