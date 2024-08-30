На Украине будут наказывать родственников уклонистов от военной службы

Будни мужчин. Все что нам интересно

Киев принимает отчаянные меры для мобилизации и отправки граждан Украины на линию соприкосновения. Власти обещают добровольцам щедрые выплаты и разного рода льготы, а также пытаются запугать потенциальных военных наказанием за отказ от службы.