На Украине будут наказывать родственников уклонистов от военной службы

Киев принимает отчаянные меры для мобилизации и отправки граждан Украины на линию соприкосновения. Власти обещают добровольцам щедрые выплаты и разного рода льготы, а также пытаются запугать потенциальных военных наказанием за отказ от службы.
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