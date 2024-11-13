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Зарипов о статусе доверенного лица Путина: «Большая честь для меня. Был удивлен, но с удовольствием поддержал предложение»

Сейчас бывший форвард «Ак Барса» и «Металлурга» является депутатом Госсовета Республики Татарстан от партии «Единая Россия».

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