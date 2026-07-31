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Гелашвили о Назарове в «Тракторе»: «Если бы он меня не затравил, я бы не стал таким сильным. Злость со временем сменилась на благодарность»

Бывший вратарь клубов Fonbet КХЛ Георгий Гелашвили рассказал о трудных взаимоотношениях с Андреем Назаровым .

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