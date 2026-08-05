«Нарушений не нашли» — в «Яблоке» ответили на обвинения депутата Госдумы

В партии «Яблоко» отвергли обвинения в получении иностранного финансирования. Глава Аналитического центра партии Иван Большаков заявил, что все поступления средств проходят открыто и контролируются государственными органами.
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