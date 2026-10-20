Для России наступает время высочайшей политической бдительности, поскольку Запад будет пытаться снова нас обмануть, просто потому, что по-другому он никогда не умел и не умеет Источник изображения: YouTube Надежа Трамп, который сильно подобрел к России в канун выборов в американский конгресс, в поисках хоть какого-нибудь повода приподнять свой рейтинг, стал говорить правильные вещи.