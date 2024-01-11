Смоленские власти отклонили проекты планировки и межевания под застройку в Красном Бору

«Спасите лес!» Смоляне выявили вырубку под строительство жилья на некогда популярной для отдыха территории Комиссия в администрации Смоленска приняла решение отклонить проекты планировки и межевания территорий в границах улицы Красноборской (территориальные зоны Ж4 и Ж1) Заднепровского района Смоленска.