Премьер Венгрии Орбан похвастался фото тренировки со Шварценеггером

Фотографию себя за силовым тренажером на фоне актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера в одном из фитнес-центров Будапешта опубликовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 14 сентября на странице соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кроме того Орбан опубликовал фотографию Шварценеггера, посетившего рабочий кабинет премьера, а также видео встречи на фоне здания правительства страны.