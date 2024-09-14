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Премьер Венгрии Орбан похвастался фото тренировки со Шварценеггером

Премьер Венгрии Орбан похвастался фото тренировки со Шварценеггером

Фотографию себя за силовым тренажером на фоне актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера в одном из фитнес-центров Будапешта опубликовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 14 сентября на странице соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кроме того Орбан опубликовал фотографию Шварценеггера, посетившего рабочий кабинет премьера, а также видео встречи на фоне здания правительства страны.

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