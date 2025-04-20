Кандидат на пост главы МИД ФРГ заявил о неспособности США защитить Германию

Германия должна быть готова к тому, что США в будущем могут быть не в состоянии защитить ФРГ. Об этом заявил бывший глава Христианско-демократического союза (ХДС) и действующий депутат бундестага Армин Лашет, который сейчас рассматривается на пост главы МИД ФРГ, сообщает телеканал n-tv.
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