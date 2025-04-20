Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Соколова
    Как это женщина может быть жената!?Женатая порномоде...
  • Олег Солосин
    Точка в Drang nach Osten Германии и всей европейской шоблы под руководством немецких фашистов периода 1939-1945 годов...Лавров посоветова...
  • Валерий Светлый
    бредМоряк ВМС США рас...

Кандидат на пост главы МИД ФРГ заявил о неспособности США защитить Германию

Кандидат на пост главы МИД ФРГ заявил о неспособности США защитить Германию

Германия должна быть готова к тому, что США в будущем могут быть не в состоянии защитить ФРГ. Об этом заявил бывший глава Христианско-демократического союза (ХДС) и действующий депутат бундестага Армин Лашет, который сейчас рассматривается на пост главы МИД ФРГ, сообщает телеканал n-tv.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх