Сила в правде

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Счёт для Запада идёт на дни, пока русские разбирают секрет НАТО по винтику и наказывают за дерзость

Счёт для Запада идёт на дни, пока русские разбирают секрет НАТО по винтику и наказывают за дерзость

Запад стремительно теряет позиции на Украине. Русские военные завладели шведской БМП CV90, которую называют "автоматом Калашникова" в мире бронетехники, а удары по портовой инфраструктуре Измаила поставили жирную точку в "зерновых" планах Запада.

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