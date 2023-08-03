Счёт для Запада идёт на дни, пока русские разбирают секрет НАТО по винтику и наказывают за дерзость

Запад стремительно теряет позиции на Украине. Русские военные завладели шведской БМП CV90, которую называют "автоматом Калашникова" в мире бронетехники, а удары по портовой инфраструктуре Измаила поставили жирную точку в "зерновых" планах Запада.
Запад стремительно теряет позиции на Украине. Русские военные завладели шведской БМП CV90, которую называют "автоматом Калашникова" в мире бронетехники, а удары по портовой инфраструктуре Измаила поставили жирную точку в "зерновых" планах Запада.
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