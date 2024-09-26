Макрон предложил реформировать ООН и отменить право вето

С идеей включить Германию, Японию, Индию и Бразилию в состав постоянных членов Совбеза ООН, а также отменить право вето, выступил президент Франции Эммануэль Макрон 26 сентября в своей речи на генеральной ассамблее ООН.
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