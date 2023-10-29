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"Мы вместе" – Токаев опубликовал слова поддержки семьям погибших шахтёров

"Мы вместе" – Токаев опубликовал слова поддержки семьям погибших шахтёров

На страничке Касым-Жомарта Токаева появился видеоролик в поддержку шахтёров Караганды.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал видеоролик в поддержку шахтёров и семей погибших в связи с трагедией на шахте имени Костенко в Карагандинской области, сообщает Zakon.

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