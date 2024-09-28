По ускоренной схеме: лишенный водительского удостоверения Гуф решил обмануть российское законодательство

Гуф. Фото ИнстаграмАлексей Долматов, более известный как Guf, решил пойти на хитрость. Лишённый водительских прав в России за вождение под воздействием наркотиков, рэпер Гуф нашел быстрые пути решения своей проблемы и снова сесть за руль.