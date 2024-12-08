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Закон, порядок, государство

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Полицейские задержали «дропа» из Омска, забравшего у пожилого петербуржца 4 млн рублей

Вечером 1 декабря в полицию Кировского района Санкт-Петербурга поступило заявление 86-летнего местного жителя.

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