Слишком много пенсионеров. Маск заявил о крупнейшем мошенничестве в истории США

Avia.pro - СМИ Когда Илон Маск, этот неугомонный гений и новоиспечённый глава департамента эффективности госуправления США (DOGE), бросает фразу о "крупнейшем мошенничестве в истории", уши невольно навостряются.
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