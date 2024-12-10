Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчеты «Градов» уничтожили военную технику ВСУ в курском приграничье

Расчеты «Градов» уничтожили военную технику ВСУ в курском приграничье

Артиллерия бьет украинских боевиков в зоне специальной военной операции. Так, расчеты РСЗО «Град» уничтожили позиции неприятеля вместе с его живой силой, а также боевую технику ВСУ в приграничном районе Курской области.

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