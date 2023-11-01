НЭВЗ передал РЖД электровоз 3ЭС5К №1500

Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») отправил в адрес заказчика – ОАО «Российские железные дороги» юбилейный грузовой магистральный электровоз переменного тока 3ЭС5К №1500.
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