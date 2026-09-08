Японская стрижка брера: как выглядит и кому подходит

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Что это Как делают Как выглядит Отличие от каскада Кому подходит Как укладывать Комментарий экспертов Главное Эксперты в этом материале: Анна Пухкало, автор стрижки брера, основатель и топ-стилист студии Brera Color Bar Наталья Изгорева, стилист центра красоты «Белый cад» на Зубовском Вячеслав Рябоконь, креативный директор компании Seneca Что такое стрижка брера Название брера отсылает к одноименному кварталу в Милане, известному культурной и художественной жизнью © Amy Sussman / Getty Images Стрижка брера — это техника стрижки длинных и тонких волос, при которой масса волос смещается в портретную зону лица.