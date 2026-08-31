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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани более 20 улиц остались без света

В Рязани более 20 улиц остались без света

В результате аварии произошло отключение электричества: Дорожная (Канищево), Интернациональная, Ленпоселок улица (Канищево), Новая (Канищево), Советская (Канищево), Дачная (Канищево), Озерный проезд (Семчино), Хрюкина (Канищево), Колхозная (Семчино), Свободы (Семчино), Семчин Лоск, 1 Мая (Канищево), Вишнёвый пер.

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