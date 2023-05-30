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Байден заявил, что вопрос передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS рассматривается

Байден заявил, что вопрос передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS рассматривается

Вопрос передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS рассматривается. Соответствующее заявление журналистам сделал президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден, - передает ТАСС.

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