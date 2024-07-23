Пострадавшие в «Крокусе» подали коллективный иск на «Ингосстрах»

Граждане, находившиеся в «Крокус Сити Холле» во время теракта, подали коллективный иск, который принят к рассмотрению, сообщили 23 июля представители пресс-службы Московских судов в Telegram-канале ведомства.
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