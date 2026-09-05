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Татар-информ

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Праздник охотников: в Татарстане открылся осенний сезон охоты на пернатую дичь

Праздник охотников: в Татарстане открылся осенний сезон охоты на пернатую дичь

Осенний сезон охоты на пернатую дичь стартовал сегодня в Татарстане. В Высокогорском районе сотрудники Росгвардии и Госкомитета РТ по биоресурсам провели рейд, в ходе которого задержали четырех нарушителей.

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