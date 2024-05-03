Омский аэропорт закупает десятки баллонов для дыхательных аппаратов - их используют в спасательных работах.
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Омский аэропорт закупает десятки баллонов для дыхательных аппаратов - их используют в спасательных работах.