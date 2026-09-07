Центр "Мой бизнес" проведёт бесплатные семинары в сентябре 2026

Центр "Мой бизнес" Вологодской области в сентябре 2026 года организует серию бесплатных образовательных мероприятий для малого и среднего бизнеса, охватывающих актуальные темы.
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