Оракулы могут создавать скрытое информационное преимущество в крипторынке

Блокчейн-оракулы способны формировать проблему асимметричной информации, которая напоминает практику избирательного раскрытия важных данных на традиционных финансовых рынках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Рост цен на бензи...
- МШ Житель Карелии вы...
- Е Петербурженка 30 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым