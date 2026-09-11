Спасатели вытащили 80-килограммовую собаку из реки на Сахалине — видео

Сахалинские спасатели помогли крупной собаке, которая сорвалась с крутого обрыва на 15-м километре трассы Южно-Сахалинск — Охотское.
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