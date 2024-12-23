ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над российским регионом

Богомаз: украинский дрон сбили над территорией Брянской области Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
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