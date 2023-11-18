Россиян ждут новые ПДД?

В России могут измениться Правила дорожного движения. Представители Общественной палаты (ОП), ГИБДД и Минтранса на площадке конгресса Road Traffic Russia поделились своим видением, как именно это должно происходить.
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