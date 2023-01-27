Военное обозрение

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Турция запускает программу по модернизации стоящих на вооружении армии танков Leopard 2A4

Турция запускает программу по модернизации стоящих на вооружении армии танков Leopard 2A4

Стоящие на вооружении Сухопутных войск Турции немецкие танки Leopard 2A4 пройдут модернизацию, решение о запуске соответствующей программы уже принято.

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