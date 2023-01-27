Турция запускает программу по модернизации стоящих на вооружении армии танков Leopard 2A4

Стоящие на вооружении Сухопутных войск Турции немецкие танки Leopard 2A4 пройдут модернизацию, решение о запуске соответствующей программы уже принято.
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