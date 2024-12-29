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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рома» не выигрывает на выезде в 15 матчах подряд. Букмекеры сомневаются, что серия прервется в игре против «Милана»

«Милан» примет «Рому» в 18-м туре Серии А. Букмекеры небольшое предпочтение отдают хозяевам: на них можно поставить за 2.

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