Обувь на зиму: как выбрать идеальную пару для холода и слякоти

Зима набирает обороты, и это значит, что пора готовиться к снегу, дождю и прочим зимним радостям. В конце года жизнь становится особенно насыщенной: дедлайны поджимают, а на улице нас поджидает настоящий квест – как не поскользнуться и уверенно пройти по снежно-грязным улицам.
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