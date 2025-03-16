В Гренландии раскритиковали генсека НАТО Рютте за слова о статусе острова

Лидер победившей на выборах в парламент Гренландии партии «Демократы» Йенс-Фредерик Нильсен подверг критике генсека НАТО Марка Рютте за его реакцию на заявления президента США Дональда Трампа о намерении приобрести остров.
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