Политика как он...
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Политика как она есть

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В Гренландии раскритиковали генсека НАТО Рютте за слова о статусе острова

В Гренландии раскритиковали генсека НАТО Рютте за слова о статусе острова

Лидер победившей на выборах в парламент Гренландии партии «Демократы» Йенс-Фредерик Нильсен подверг критике генсека НАТО Марка Рютте за его реакцию на заявления президента США Дональда Трампа о намерении приобрести остров.

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