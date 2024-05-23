Три деревянные дачи в Курортном районе Петербурга признали памятниками

Они находятся в Зеленогорске и Комарово Три деревянные дачи в Курортном районе Петербурга включены в перечень выявленных объектов культурного наследия, сообщили сегодня в пресс-службе комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.