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Петербургский дневник

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Три деревянные дачи в Курортном районе Петербурга признали памятниками

Три деревянные дачи в Курортном районе Петербурга признали памятниками

Они находятся в Зеленогорске и Комарово Три деревянные дачи в Курортном районе Петербурга включены в перечень выявленных объектов культурного наследия, сообщили сегодня в пресс-службе комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

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