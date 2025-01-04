Царьград Victor Lisitsyn/Globallookpress Литовский наёмник ВСУ Валдас Барткевичус*, который во время вторжения в Курскую область демонстративно помочился на братскую могилу героев Великой Отечественной войны, стал инвалидом.
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