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Закон и Порядок

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"Карма прилетела": Помочившийся на братскую могилу на Курщине литовский наёмник стал инвалидом

"Карма прилетела": Помочившийся на братскую могилу на Курщине литовский наёмник стал инвалидом

Царьград Victor Lisitsyn/Globallookpress Литовский наёмник ВСУ Валдас Барткевичус*, который во время вторжения в Курскую область демонстративно помочился на братскую могилу героев Великой Отечественной войны, стал инвалидом.

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