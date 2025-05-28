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НАШЕ СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

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В районе Северное Тушино усилен контроль на водоемах в связи с наступившей жарой

Столичные спасатели для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий усилили патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

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