Посольство РФ: США "дозрели" до обсуждения неделимой безопасности

осольство Российской Федерации в Вашингтоне. РИА Новости/Алексей Агарышев Посольство РФ заявило, что власти США "дозрели" до обсуждения принципа неделимой безопасности, Россия приветствует такой шаг, сообщается на странице дипмиссии в Facebook.