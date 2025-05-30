Кошки массово заражаются птичьим гриппом: ученые бьют тревогу, указывая на причины и последствия Ольга БезродняяУченые обеспокоены исследованиями, которые показывают, что происходит массовое заражение кошек птичьим гриппом.
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