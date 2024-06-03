Прохор Шаляпин пожаловался на ужасное безденежье

Прохор Шаляпин Источник фото: Соцсети Звезда «Фабрики звезд», шоумен и любимец публики Прохор Шаляпин сегодня живет жизнью, о которой многие мечтают: роскошные апартаменты в центре Москвы, регулярные путешествия по лучшим курортам мира.