Тыбура − о победе над Туивасой: «Я так долго его душил, видел, как он мучается. Из чего он сделан?»

«Я показал все, что мы нарабатывали. Мы планировали работать в стойке и перевести бой на землю, если там все пойдет не очень.
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