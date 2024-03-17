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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тыбура − о победе над Туивасой: «Я так долго его душил, видел, как он мучается. Из чего он сделан?»

«Я показал все, что мы нарабатывали. Мы планировали работать в стойке и перевести бой на землю, если там все пойдет не очень.

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