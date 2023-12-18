Путин пообещал улучшение демографии через три года

Президент России Владимир Путин пообещал улучшение демографической ситуации в стране через три года. Он объяснил, что уровень рождаемости в РФ всегда был волнообразным, и посчитал, что примерно через три года он вновь пойдет вверх за счет того, что число молодых людей в трудовом возрасте увеличится с 7 до 10 миллионов.