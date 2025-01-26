Трамп обошел Сенат: Пит Хегсет станет министром обороны США

The Washington Post: Пит Хегсет утвержден на пост министра обороны США. Сенат подтвердил выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру Пита Хегсета, бывшего ведущего телеканала Fox News, на пост министра обороны США.
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